Жительницы Подмосковья получили поздравления с Днём Матери от единороссов региона

01 декабря 2025, 14:19

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

Подмосковные единороссы поздравили жительниц области с Днём Матери, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Это праздник получил в стране официальный статус в 1998-м и ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.





Секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил матерей за их нелёгкий труд.

«Это настоящее служение, наполненное любовью и заботой о детях. Важнейшая задача для нас – поддержать родителей с детьми. Особые слова признательности – мамам, вырастившим защитников Родины. Будьте здоровы, счастливы, окружены уважением и вниманием. Пусть у вас и ваших близких всё будет хорошо», – сказал Брынцалов.



«Мамы наших защитников – настоящие героини. Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. Спасибо всем матерям за мужество и терпение», – сказала муниципальный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Екатерина Исаева

