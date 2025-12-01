Жительницы Подмосковья получили поздравления с Днём Матери от единороссов региона
Подмосковные единороссы поздравили жительниц области с Днём Матери, сообщили в пресс-службе Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Это праздник получил в стране официальный статус в 1998-м и ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября.
Секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил матерей за их нелёгкий труд.
«Это настоящее служение, наполненное любовью и заботой о детях. Важнейшая задача для нас – поддержать родителей с детьми. Особые слова признательности – мамам, вырастившим защитников Родины. Будьте здоровы, счастливы, окружены уважением и вниманием. Пусть у вас и ваших близких всё будет хорошо», – сказал Брынцалов.В честь праздника партийцы организовали в Подмосковье для мам разнообразные мероприятия.
В Балашихе прошла акция «Вкус заботы» с участием матерей и жён участников СВО. Мероприятие «Женского движения Единой России» прошло в Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Участницы вместе с волонтёрами приготовили домашние пироги для военнослужащих, которые лечатся в госпитале им. Бурденко.
В Люберцах для мам участников СВО провели праздничный концерт в культурно-просветительском центре. На сцене чествовали женщин, которые ждут сыновей с передовой, матерей погибших и без вести пропавших бойцов. Для них выступили артисты городского округа, хореографические, театральные и вокальные коллективы.
«Мамы наших защитников – настоящие героини. Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи. Спасибо всем матерям за мужество и терпение», – сказала муниципальный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Екатерина Исаева
В наро-фоминском Калининце при поддержке местных партийцев в детской школе искусств «Классика» для матерей провели тематический вечер. Театрально-музыкальную драму «ДиалогМ» «Разговор с мамой длиной в жизнь» подготовили воспитанники студии экспериментального театра «Мир», ребята из ДШИ «Классика» и участники проекта «Активное долголетие».
Праздничное торжество прошло и в Ступине в местном ДК. На сцене выступили коллективы и солисты Ступинской филармонии, Дворца культуры, Дома детского творчества, юные гимнастки спортивной школы «Прогресс-Смена».
В Лобне в преддверии Дня Матери партийцы организовали для мам бойцов СВО мастер-класс по созданию керамических ёлочных украшений. Они своими руками изготавливали авторские игрушки. Это стало не только творческим процессом, но и возможностью поддержать друг друга.