В Подмосковье разработают единую модель «Здоровый и чистый лес»

27 ноября 2025, 14:21

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

В Доме Правительства Московской области провели научно-практическую конференцию, посвящённую созданию комплексной модели лесного хозяйства «Здоровый и чистый лес». Площадку организовал Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. В обсуждении приняли участие представители региональных министерств, Комлесхоза, научных институтов и вузов, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





С приветственным словом т имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова к участникам обратилась первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина.



Она отметила, что встречу посвятили будущему подмосковных лесов и уже существующим проблемам в отрасли. Участники смогли оценить предложения профильного комитета, обсудить модели лесозащитной работы и обменяться практическим опытом.

«Наш разговор пойдёт о жизни наших лесов – и о будущем, и о проблемах, которые сегодня существуют», — сказала Лариса Лазутина.

​Фото: пресс-служба Московской областной Думы



«У нас 42% спелых и перестойных насаждений. Это каждый второй гектар», — сказал Алексей Ларькин.