В Подмосковье разработают единую модель «Здоровый и чистый лес»
В Доме Правительства Московской области провели научно-практическую конференцию, посвящённую созданию комплексной модели лесного хозяйства «Здоровый и чистый лес». Площадку организовал Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. В обсуждении приняли участие представители региональных министерств, Комлесхоза, научных институтов и вузов, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
С приветственным словом т имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова к участникам обратилась первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина.
Она отметила, что встречу посвятили будущему подмосковных лесов и уже существующим проблемам в отрасли. Участники смогли оценить предложения профильного комитета, обсудить модели лесозащитной работы и обменяться практическим опытом.
«Наш разговор пойдёт о жизни наших лесов – и о будущем, и о проблемах, которые сегодня существуют», — сказала Лариса Лазутина.Во время конференции специалисты говорили о высокой антропогенной нагрузке на лесной фонд и накоплении старых насаждений. Также поднимали вопросы климатических изменений, устойчивости лесов, пожарной безопасности и восстановления зелёных массивов.
Председатель профильного комитета Мособлдумы Владимир Шапкин отметил, что обсуждение стало продолжением работы, начатой на Открытой трибуне весной этого года. Тогда в адрес парламента поступило около 860 вопросов и предложений от жителей, что показало высокий общественный запрос на системные решения в сфере лесного хозяйства.
О состоянии подмосковных лесов рассказал председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин. Он подчеркнул, что значительная часть лесов региона — это спелые и перестойные насаждения, которые требуют своевременного ухода. По его словам, захламлённость сухостоем увеличивает риски лесных пожаров и распространения вредителей, а также негативно влияет на экономику отрасли.
«У нас 42% спелых и перестойных насаждений. Это каждый второй гектар», — сказал Алексей Ларькин.Участники конференции сошлись во мнении, что Подмосковью необходимо переходить к интенсивной модели лесного хозяйства. Она предусматривает не сплошные вырубки, а грамотное управление лесом, плановые рубки ухода, повышение экологической устойчивости, экономической эффективности и открытости работы отрасли для жителей.
В завершение встречи участники отметили, что сохранение и восстановление региональных лесов должны вести системно и с опорой на науку. Все предложения, прозвучавшие на конференции, профильный комитет взял в дальнейшую работу.