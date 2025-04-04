Жителя Королёва оштрафовали на 4 млн рублей за незадекларированную яхту

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по МО
Подмосковные судебные приставы взыскали штраф на 4,5 млн рублей с гражданина, не задекларировавшего парусную яхту. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
«Прецедент произошёл в Королёве. Гражданин решил избавиться от бумажной волокиты и не задекларировал своё судно. Однако это решение обернулось для него финансовым шоком. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, и сумма штрафа превысила 4 млн рублей. К этой сумме добавили исполнительский сбор более чем на 280 тыс. рублей и арестовали недвижимость должника», – сказали в ведомстве.В результате с жителя Подмосковья удалось взыскать всю сумму штрафа.
В ведомстве призвали граждан соблюдайте закон, чтобы увлечения не обернулись серьёзными последствиями.
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Лора Луганская