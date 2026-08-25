Жителям частного сектора в округе Щёлково напомнили о пожарной безопасности
Профилактические беседы о соблюдении правил пожарной безопасности провели с жителями частного сектора в округе Щёлково работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главной целью мероприятия было снижения риска пожаров в осенне-зимний период.
«Жителям напомнили о необходимости следить за состоянием печного отопления и дымоходов и за исправностью электропроводки, а также о том, что нельзя использовать самодельные обогревательные приборы и перегружать электросеть. Кроме того, людям разъяснили основные принципы эксплуатации газового оборудования и порекомендовали установить пожарные извещатели», — говорится в сообщении.Подобные профилактические встречи в Московской области проводятся регулярно. Одной из их постоянных тем является безопасность детей. Жителям рассказывают, что нельзя оставлять малышей наедине с зажжёнными плитами и обогревателями, а спички, зажигалки и горючие вещества нужно хранить в недоступном для детей месте.