В Подмосковье диспансеризацию и профосмотры прошли около 4,6 млн человек
Почти 4,6 млн человек прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Такие проверки здоровья проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.
Записаться на диспансеризацию можно через инфомат в поликлинике, по телефону 122, через госпортал «Здоровье» или с помощью чат-бота в Telegram.«Диагностику прошли с начала 2025 года почти 4,6 млн человек. В результате врачи выявили свыше 130 тысяч болезней, о которых пациенты раньше не знали, в том числе более 2,6 тыс. случаев онкозаболеваний. Это позволило начать лечение», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.