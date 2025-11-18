В Подмосковье диспансеризацию и профосмотры прошли около 4,6 млн человек

18 ноября 2025, 15:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 4,6 млн человек прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Такие проверки здоровья проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.



