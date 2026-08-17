Жителям Подмосковья рассказали, чем нельзя кормить водоплавающих птиц перед отлётом

17 августа 2026, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО / С. Карпова

До отлёта водоплавающих птиц из Подмосковья на зимовку в тёплые края осталось совсем мало времени. Сейчас пернатые усиленно кормятся перед длительным перелётом естественной пищей, сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.





Между тем, отметили в ведомстве, жители часто подкармливают птиц хлебом, чипсами и крупами.

«Эти продукты вредны, поскольку провоцируют брожение в зобе птицы. Это может привести к воспалительным процессам и даже к гибели отдельных особей. Кроме того, если молодых птиц активно кормить, они просто не обретут навыков самостоятельного добывания пищи», – предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.