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Жителям Подмосковья рассказали, как узнать об исполнительном производстве

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

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Жители Московской области могут получить точную информацию об исполнительных производствах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Для этого нужно зайти на сайт Главного управления ФССП России по Московской области или воспользоваться электронными сервисами ФССП России на портале госуслуг. Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам по почте.
«Если пользователь подключил себе функцию направления юридически значимых уведомлений в электронном виде, уведомление будет направлено в личный кабинет на портале «Госуслуги». Чтобы проверить наличие задолженности, откройте «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП или на портале госуслуг. Вам понадобятся только ваше имя, фамилия и дата рождения», – рассказали в ГУРБ Московской области.
Там также напомнили, что официальные сайты могут подделывать, поэтому следует быть осторожнее. Лучше перепроверить адрес, так как иногда разница может быть только в одной букве или символе.

При наличии задолженности гражданин может легко оплатить ей через портал госуслуг или на сайте ГУФССП. Помимо этого, можно сформировать квитанцию для оплаты в любом банке.

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Будущих агрономов и биологов приглашают в Международную летнюю школу
10 апреля 2025, 22:23

Фото: пресс-службы РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева

Студентов, специализирующихся в агрономических и биологических областях, приглашают пройти обучение в Международной летней школе «Современные технологии селекции растений». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской облсати.
«Обучение будут проводить с 22 июня по 5 июля на базе Государственного аграрного университета имени К. А. Тимирязева. Участники проведут лето с пользой, углубляя знания и навыки. Программа включает лекции ведущих учёных в области селекции и семенного бизнеса, получение практических занятий в лабораториях и семинары, где участники смогут задать вопросы экспертам. Предусмотрена и защита исследовательских проектов, что позволит студентам показать свои знания и навыки», – говорится в сообщении.
Обучение в летней школе будет бесплатным для тех, кто пройдёт конкурсный отбор. Организаторы обеспечивают участников питанием, проживанием в гостинице, спортивной одеждой и символикой школы.

Для участия в отборе нужно отправить мотивационное письмо на русском или английском языке до 13 мая на электронную почту l.lubimova@rgau-msha.ru с пометкой «Заявка на обучение в 'МЛШ 2025'». За написание эссе о своем видении ситуации в области селекции и семеноводства можно получить дополнительные баллы.

Результаты и приглашения будут отправлены 22 мая. Подробности – на сайте университета.

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Система ЦУР «Бизнес» с начала года помогла решить около 2,5 тыс. вопросов
10 апреля 2025, 21:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Специалисты подмосковного ЦУР «Бизнес» в I квартале этого года помогли предпринимателям региона решить около 2,5 тыс. вопросов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Система ЦУР «Бизнес» давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки предпринимателей. С начала года там получили порядка 2,5 тыс. вопросов. 2405 из них, то есть 96%, уже удалось решить», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что чаще всего вопросы, с которыми приходят предприниматели, решают за один рабочий день. Эта категория вопросов составляет 92% от всех полученных обращений

Как отметила зампред, на первом месте среди тем консультаций – меры поддержки, на втором – открытие и ведения бизнеса, на третьем – земля и недвижимость для предпринимательской деятельности.

Система ЦУР «Бизнес» аккумулирует обращения предпринимателей, поступающие по девяти каналам связи. Это горячая линия 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приёмная правительства Московской области amo@mosreg.ru, встречи с бизнесом, «Добродел-Бизнес», почта губернатора andreyvorobiev@mosreg.ru, соцсети, обращения к уполномоченному по защите прав предпринимателей и Платформа обратной связи.

Каждый год ЦУР «Бизнес» отрабатывает около 12 тыс. обращений.

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Подмосковные росгвардейцы задержали в банке приезжую с поддельным паспортом
10 апреля 2025, 20:47

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

В Солнечногорске росгвардейцы задержали гражданку ближнего зарубежья, которая пыталась оформить банковскую карту по паспорту с признаками подделки. Инцидент произошёл в посёлке Поваровка, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На маршруте патрулирования росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого финансового учреждения. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что одна из посетительниц при оформлении банковской карты предъявила документы с несоответствующими водными знаками. Оператор банка заподозрил неладное и воспользовался тревожной кнопкой», – рассказали в силовом ведомстве.
Сотрудники Росгвардии передали 18-летнюю задержанную в отдел полиции для разбирательства.

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Около 60 команд стартуют на турнире по гандболу «Герои Города» в Чехове
10 апреля 2025, 20:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В муниципальном округе Чехов 11-13 апреля пройдут крупнейшие в России любительские соревнования по гандболу «Герои Города». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В юбилейном, 15-м, турнире примут участие около 60 команд из 11 городов страны. Игры состоятся на малой и большой аренах дворца спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова. Победителей определят в соревнованиях девушек, юношей, женщин, мужчин-любителей и мужчин-профессионалов. В этом году формат соревнований расширят, добавив ещё две категории – мальчиков и девочек до 13 лет.
«Нынешний турнир необычен уже тем, что дорос до цифры 15. А ведь это единственный любительский турнир такого масштаба. С каждым годом состязания только растут во всех смыслах. Сейчас ожидается рекордное количество команд – 59. Плюс у нас открылись дополнительные две категории. Одна из наших целей – распространение гандбола в массы. И результат заявочной кампании свидетельствует, что мы идем в правильном направлении», – сказал гендиректор гандбольного клуба «Чеховские медведи» Александр Сафонов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участников и болельщиков соревнований ждёт множество сюрпризов, одним из которых станут автограф-сессии в финальный игровой день. Желающие смогут пообщаться, взять автограф и сделать фото с легендами гандбольных клубов «Чеховские медведи» и «Звезда» – Сергеем Шельменко, Еленой Пахомовой (Дмитриевой) и Алексеем Каманиным.

Вход для зрителей будет свободным. С расписанием игр можно ознакомиться в официальном сообществе турнира. Там же опубликуют результаты матчей.

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В Горках откроют необычную выставку к 155-летию со дня рождения Ленина
10 апреля 2025, 20:10

Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» подготовили выставку «Любовь к жизни». Она откроется 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Биографическая выставка познакомит с разными периодами жизни основателя Советского государства. Будут представлены предметы, которые ранее нельзя было увидеть. Это примерно 120 экспонатов, охватывающих период от юности Ленина до трагической даты. Экспозиция будет базироваться на уникальной коллекции музея-заповедника, а также на предметах из фондов музея «Шушенское», Государственного центрального музея современной истории России, Центрального военно-морского музея им. Петра Великого и Историко-культурного музейного комплекса в Разливе», – рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Выставка покажет личность Ленина с разных сторон, поможет понять его роль в становлении государства, влияние его идей на историю страны.
Концепция экспозиции демонстрирует нетривиальный подход к биографии Владимира Ильича. Зал разделён на шесть смысловых секций, каждая из которых посвящена определенному периоду жизни вождя мирового пролетариата.

Фото: Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Рядом будут размещены, казалось бы, совершенно противоположные экспонаты: гильза с крейсера «Аврора», живопись из Шушенского с романтичными образами Ленина и Крупской, «Родословное дерево современного социализма», ключ от зала заседаний Таврического дворца, где Ленин выступал с Апрельскими тезисами, скульптура вождя, утешающего плачущего мальчика, живопись художника Корецкого, подлинная ленинская скамейка, на которой сделаны самые известные фото, и многое другое.

Главным же элементом экспозиции станет стол-витрина Владимира Ленина, символизирующий все аспекты его жизни и борьбы.

В рамках выставки пройдёт цикл лекций, специальные экскурсии, концерт любимой музыки семьи Ульяновых и презентация монографии Б. Власова «Прощальная песнь» Советского проекта».

Выставка будет работать до 31 августа в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина». В день 155-летия Ленина, 22 апреля, вход на территорию музея-заповедника будет свободным.

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