Жителям Подмосковья рассказали, как узнать об исполнительном производстве

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Жители Московской области могут получить точную информацию об исполнительных производствах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Для этого нужно зайти на сайт Главного управления ФССП России по Московской области или воспользоваться электронными сервисами ФССП России на портале госуслуг. Уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам по почте.
При наличии задолженности гражданин может легко оплатить ей через портал госуслуг или на сайте ГУФССП. Помимо этого, можно сформировать квитанцию для оплаты в любом банке.
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«Если пользователь подключил себе функцию направления юридически значимых уведомлений в электронном виде, уведомление будет направлено в личный кабинет на портале «Госуслуги». Чтобы проверить наличие задолженности, откройте «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП или на портале госуслуг. Вам понадобятся только ваше имя, фамилия и дата рождения», – рассказали в ГУРБ Московской области.Там также напомнили, что официальные сайты могут подделывать, поэтому следует быть осторожнее. Лучше перепроверить адрес, так как иногда разница может быть только в одной букве или символе.
При наличии задолженности гражданин может легко оплатить ей через портал госуслуг или на сайте ГУФССП. Помимо этого, можно сформировать квитанцию для оплаты в любом банке.
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Лора Луганская