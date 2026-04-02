Жителям Подмосковья рассказали о приложении для контроля за капремонтом
Получить все ответы на вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирного дома, жители Московской области могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Приложение устанавливается как на андроиды, так и на гаджеты с системой iOS.
«Через приложение можно узнать запланированную дату ремонта и перечень работ, которые в него войдут, проверить состояние спецсчёта, получить детализацию расходов на разные виды работ, а также видео- и фотоотчёты», — говорится в сообщении.Кроме того, с помощью приложения можно наблюдать за ремонтом в режиме реального времени благодаря онлайн-трансляции с установленных на объекте камер и напрямую задать вопросы региональному оператору Фонда капитального ремонта в чате.