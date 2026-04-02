Жителям Подмосковья рассказали о приложении для контроля за капремонтом

02 апреля 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Получить все ответы на вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирного дома, жители Московской области могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Приложение устанавливается как на андроиды, так и на гаджеты с системой iOS.





«Через приложение можно узнать запланированную дату ремонта и перечень работ, которые в него войдут, проверить состояние спецсчёта, получить детализацию расходов на разные виды работ, а также видео- и фотоотчёты», — говорится в сообщении.