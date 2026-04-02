Подмосковный росгвардеец помог водителю потушить загоревшийся грузовик
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудник Клинского отдела вневедомственной охраны помог водителю загоревшегося в Подмосковье грузового автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Находясь на территории управления, старший лейтенант полиции услышал громкий хлопок, похожий на взрыв.
«Увидев поднимающийся столб густого дыма, росгвардеец направился к месту происшествия. На проезжей части он увидел грузовой автомобиль «КамАЗ», загоревшийся после взрыва колеса. Оценив ситуацию, сотрудник вневедомственной охраны оперативно приступил к тушению машины огнетушителем», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что благодаря решительным действиям росгвардейца удалось предотвратить распространение огня до прибытия экстренных служб