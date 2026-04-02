В Подмосковье попросили сделать донацию людей с редкой группой крови

02 апреля 2026, 15:24

оригинал Фото: istockphoto.com/Ratana21

Больницам Московской области нужно пополнить запасы крови четвёртой группы с отрицательным резус-фактором. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, людям с ожогами и травмами, онкопациентам, женщинам в трудных родах и новорождённым с патологиями.





«Ваша кровь — это уникальный ресурс, который невозможно воссоздать, и именно ваша готовность уделить полчаса своего времени и сделать донацию может стать решающей в борьбе за жизнь!» — сказал заведующая отделом экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.