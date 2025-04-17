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В Долгопрудном построят ФОК с тренажёрными залами и СПА-зоной

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории жилого комплекса «Бригантина» в округе Долгопрудный, застройщик уже получил разрешение на возведение объекта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«ФОК будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 3 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут тренажёрный зал, зал функционального тренинга и групповых программ, а также СПА-зона с сауной, хамамом, солярием, соляной комнатой, душевыми и раздевалками. Кроме того, в здании разместится фито-бар и медпункт», — говорится в сообщении.
Строительство физкультурно-оздоровительного центра будет вестись за счёт инвестора — ГК «Гранель» — в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#строительство
#долгопрудный
Путепровод в Апрелевке откроют в третьем квартале 2025 года
17 апреля 2025, 10:30

Строительство путепровода над МЦД-4 ведётся в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа, завершить работы и открыть движение планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас на объект начали поставлять несъёмную опалубку. Блоки несъёмной опалубки будут использоваться для устройства монолитной плиты проезжей части пролётного строения. Всего будет смонтировано около 2 тысяч квадратных метров опалубки. Продолжается также подготовка к монолитным работам по подпорным стенам со стороны улиц Самохина и Апрелевской», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Длина транспортной развязки составит более одного километра, в том числе на путепровод придётся около 272 метров.

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#путепровод
#марат сибатулин
#строительство
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Весеннюю уборку дорог в Ступине завершат до 1 мая
17 апреля 2025, 10:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Весенняя уборка дорог проводится на территории городского округа Ступино, работы выполнены уже на 710 километрах, полностью дороги должны привести в порядок до конца апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения в округе составляет 1104 километра. Более 710 км дорог уже приведено в порядок. (…) Выполнение работ контролируется с помощью автоматизированных систем. До 1 мая работы должны быть завершены», — сказал глава округа Ступино Сергей Мужальских.

Сергей Мужальских (фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино)

В рамках весенней уборки с дорог убирают смет, моют проезжую часть, тротуары, остановки общественного транспорта, очищают от грязи и пыли барьерные ограждения. Уборку проводят 60 человек из подрядных организаций подрядных организаций «Благодор» и «Ступинское ДРСУ», задействовано 30 единиц техники.

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#сергей мужальских
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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 апреля составила пять баллов
17 апреля 2025, 09:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 17 апреля, основные пробки наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дорогах Подмосковья сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
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#московская область
#подмосковье
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Подмосковные полицейские догнали курьера мошенников и вернули жертве деньги
17 апреля 2025, 09:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Восемнадцатилетнего жителя Новгородской области, выполнявшего роль курьера для банды телефонных мошенников, задержали полицейские Сергиева Посада, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой обмана стала 45-летняя жительница Сергиева Посада. Ей позвонил неизвестный, представился юристом и заявил, что женщина обязана задекларировать свои сбережения и перевести их на безопасный счёт. Для этого ей нужно передать деньги курьеру. Женщина согласилась и отдала 400 тысяч рублей подъехавшему водителю такси. Но уже через несколько минут поняла, что её обманули, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Полицейские оперативно установили марку, номер и местоположение такси, и поехали за ним в Москву. На одной из улиц водитель остановился и передал коробку с деньгами молодому человеку, после чего оперативники задержали получателя и изъяли у него деньги обманутой женщины.

Молодой человек рассказал, что в его обязанности входило забирать деньги по адресам, которые указывает работодатель, и переводить их на криптокошельки, оставляя себе за работу по 5 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает остальных участников мошеннической схемы.

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#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В Подмосковье обновили порядка 100 контейнерных площадок
17 апреля 2025, 08:46

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Подмосковье продолжается второй этап модернизации системы обращения с отходами. В рамках работ уже обновлено около 100 контейнерных площадок.

Ключевая цель проекта — расширение контейнерных зон для размещения необходимого числа баков и бункеров, а также предотвращение перенакопления мусора.

Наибольшее количество площадок планируется модернизировать в следующих городских округах: Подольск, Истра, Красногорск, Чехов, Ленинский, Рузский, Домодедово, Одинцовский, Солнечногорск и Коломна. Лидерами по объёму обновлений станут Домодедово, Истра, Подольск и Красногорск.

Новые площадки соответствуют современным стандартам — они обеспечивают удобный доступ для жителей и защищены от воздействия погодных условий.

Работы включают несколько этапов: устройство прочного фундамента, установка металлического каркаса, облицовка профилированным листом и применение переработанного пластика. Также на площадках устанавливаются камеры видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный регион».

Все конструкции производятся с использованием профлиста и оборудуются отсеками для размещения бункеров под крупногабаритные отходы.





На территории Московской области продолжается второй этап модернизации системы обращения с отходами, в рамках которого уже обновлено порядка 100 контейнерных площадок.

Основная задача — увеличить площадь контейнерных площадок для размещения необходимого количества баков и бункеров, а также исключить перенакопления отходов.

Больше всего КП будет модернизировано в подмосковных округах:
Подольск;
Истра;
Красногорск;
Чехов;
Ленинский;
Рузский;
Домодедово;
Одинцовский;
Солнечногорск;
Коломна.

«Совместно с администрациями муниципалитетов мы прорабатываем те контейнерные площадки, на которых наш ЦУР выявляет больше всего перенакоплений. Основная задача – расширить инфраструктуру сбора твердых коммунальных отходов для жителей. Больше всего КП будет обновлено в Домодедово, Истре, Подольске и Красногорске», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Обновлённые зоны будут оборудованы в соответствии с современными требованиями, предполагающие удобный доступ для жителей и защиту от неблагоприятных погодных условий.

Процесс включает несколько этапов:
-создаётся прочный фундамент, обеспечивающий долговечность конструкции;
-устанавливается металлический каркас, который придаёт КП надёжность и устойчивость;
-производится облицовка профлистом, а также применяется переработанный пластик;
-на обновленные площадки устанавливаются камеры «Безопасный регион».

Отметим, что контейнерные площадки изготавливаются во всех муниципалитетах региона с использованием профилированного листа. Большинство из них оборудовано специальными отсеками для бункеров, предназначенных для сбора крупногабаритных отходов.
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