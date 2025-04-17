В Долгопрудном построят ФОК с тренажёрными залами и СПА-зоной

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на территории жилого комплекса «Бригантина» в округе Долгопрудный, застройщик уже получил разрешение на возведение объекта, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«ФОК будет трёхэтажным, его общая площадь составит около 3 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдут тренажёрный зал, зал функционального тренинга и групповых программ, а также СПА-зона с сауной, хамамом, солярием, соляной комнатой, душевыми и раздевалками. Кроме того, в здании разместится фито-бар и медпункт», — говорится в сообщении.Строительство физкультурно-оздоровительного центра будет вестись за счёт инвестора — ГК «Гранель» — в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
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