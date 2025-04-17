В Подмосковье за три месяца поставили на кадастр более 30 многоквартирных домов

На пять баллов из десяти возможных оценивается уровень загруженность дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 17 апреля, основные пробки наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.