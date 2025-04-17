В Подмосковье за три месяца поставили на кадастр более 30 многоквартирных домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
За первый квартал 2025 года на кадастровый учёт в Московской области поставили 31 жилую новостройку на более чем 11,6 тыс. квартир, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
«С января по март текущего года Управление Росреестра по Московской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 31 многоквартирном доме общей площадью более 880 тысяч квадратных метров с 11 тысячами 687 квартирами», — говорится в сообщении.Жилые новостройки в Подмосковье ставят на кадастровый учёт в кратчайшие сроки. Собственники квартир в домах, получивших кадастровый номер, могут оформить свои права на недвижимость, зарегистрироваться на жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детские сады.
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Лев Каштанов