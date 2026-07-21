Жителям Подмосковья сообщили о продлении «гаражной амнистии»

21 июля 2026, 16:04

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Возможность зарегистрировать в собственность гараж и землю под ним по упрощённой схеме продлили до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон приняла Госдума РФ в третьем — окончательном — чтении. Об этом жителям Московской области рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин, сообщает пресс-служба регионального парламента.





«Гаражную амнистию» ввели в сентябре 2021 года. С этого времени в Подмосковье по её правилам зарегистрировали свыше десяти тысяч капитальных боксов для автомобилей и более 24 тысяч земельных участков.





«В Московской области, да и по всей стране, стоят десятки тысяч гаражей, построенных ещё в советское время и в девяностые годы. Юридически для государства они невидимы. Чтобы это исправить и запустили «гаражную амнистию». Только за первое полугодие текущего года в Подмосковье по этой программе оформили 566 гаражей и 2 600 участков», — сказал Шапкин.