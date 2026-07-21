В Серебряных Прудах провели профилактический рейд по пожарной безопасности
Рейд, направленный на снижение риска возникновения бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты напомнили жителям о противопожарных нормах в частных и многоквартирных домах.
«В ходе бесед пожарные рассказали о важности исправности электропроводки, а также о том, что нельзя перегружать розетки, использовать несертифицированные обогреватели, сушить одежду над электроприборами и оставлять включёнными утюги», — говорится в сообщении.Людям также порекомендовали установить пожарные извещатели, которые реагируют на дым, и всегда следить за безопасностью детей: не оставлять без присмотра и не хранить в доступных для них местах зажигалки и спички.