Достижения.рф

В Серебряных Прудах провели профилактический рейд по пожарной безопасности

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Рейд, направленный на снижение риска возникновения бытовых пожаров, провели работники Мособлпожспаса в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Специалисты напомнили жителям о противопожарных нормах в частных и многоквартирных домах.

«В ходе бесед пожарные рассказали о важности исправности электропроводки, а также о том, что нельзя перегружать розетки, использовать несертифицированные обогреватели, сушить одежду над электроприборами и оставлять включёнными утюги», — говорится в сообщении.
Людям также порекомендовали установить пожарные извещатели, которые реагируют на дым, и всегда следить за безопасностью детей: не оставлять без присмотра и не хранить в доступных для них местах зажигалки и спички.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0