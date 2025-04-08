Жителям посёлка Нахабино рассказали о наборе медиков в строящуюся поликлинику

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Здравоохранение стало главной темой встречи первого замглавы городского округа Красногорск Натальи Тимошиной с жителями посёлка городского типа Нахабино. Разговор касался строящегося здания нового корпуса поликлиники №4, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Посёлок растет, и новое здание поможет удовлетворить увеличивающийся спрос на медицинские услуги для взрослых и детей, повысить уровень диагностики и лечения. Как рассказала заведующая лечебным учреждением Людмила Батищева, пятиэтажное здание позволит разгрузить ныне действующее. После сдачи корпуса в эксплуатацию там можно будет разместить новое оборудование, создать комфортные условия для медперсонала и пациентов.
На встрече подняли также вопросы кадровой обеспеченности поликлиники и медпункта на Красноармейской улице.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Как рассказала Тимошина, кадровый состав поликлиники предполагается расширить за счёт привлечения молодых специалистов и профессионалов узкого профиля, чтобы в 2026 году, после сдачи нового корпуса в эксплуатацию, медучреждение работало с полной нагрузкой.
Обсуждались на встрече также вопросы благоустройстве общественных территорий и работы управляющих организаций.
Читайте также:
Жительница Красногорска вышла в полуфинал фестиваля-конкурса «Шаинский фест»
В Красногорске по просьбам жителей эвакуировали неверно припаркованные машины
Власти Красногорска пообещали решить вопрос безопасности детей на дорогах
На встрече подняли также вопросы кадровой обеспеченности поликлиники и медпункта на Красноармейской улице.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Как рассказала Тимошина, кадровый состав поликлиники предполагается расширить за счёт привлечения молодых специалистов и профессионалов узкого профиля, чтобы в 2026 году, после сдачи нового корпуса в эксплуатацию, медучреждение работало с полной нагрузкой.
Обсуждались на встрече также вопросы благоустройстве общественных территорий и работы управляющих организаций.
«Как всегда, мы спросили обо всех проблемах, существующих в посёлке, отметили позитивные изменения и получили новые задачи, которые, безусловно, решим», – сказала Тимошина.По договорённости с присутствовавшими на встрече подобные мероприятия решили проводить ежеквартально.
Читайте также:
Жительница Красногорска вышла в полуфинал фестиваля-конкурса «Шаинский фест»
В Красногорске по просьбам жителей эвакуировали неверно припаркованные машины
Власти Красногорска пообещали решить вопрос безопасности детей на дорогах
Лора Луганская