Жительница Красногорска вышла в полуфинал фестиваля-конкурса «Шаинский фест»

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Полина Давидовская из Красногорска завоевала место в полуфинале международного фестиваля новых детских песен «Шаинский фест» по итогам первого отборочного этапа, который проводился 31 марта в подмосковном Культурном центре имени Любови Орловой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Полина Давидовская пишет песни, а также руководит вокальной студией «Гармония KIDS». В число полуфиналистов, помимо Полины Давидовской, вошли Полина Пономарева из Подольска и Роман Дубяга из Егорьевска», — говорится в сообщении.Фестиваль-конкурс проводится в честь 100-летия со дня рождения композитора Владимира Шаинского. Отборочные туры будут проходить ещё в восьми городах России и в Минске. В конкурсе участвуют авторы детских песен. Лучшие композиции будут исполнены на концерте, который состоится 31 мая в Кремлёвском дворце съездов.
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