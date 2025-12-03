Зимний сезон в пушкинский парках начали барабанным шоу и открытием катков
В центральном парке культуры и отдыха города Пушкино отпраздновали начало зимнего сезона. Для жителей и гостей подготовили анимационную и концертную программы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Посетители веселились под ритмы барабанного шоу. Долгожданным событием стало открытие катка с искусственным ледовым покрытием, которое не растает даже при плюсовой температуре.
«Заработала в парке и Резиденция Деда Мороза, где он встречал желающих и дарил подарки за рассказанные стихи. Начала работу и Почта Деда Мороза. Там можно написать письмо с пожеланием, которое исполнит зимний волшебник. Творческую программу подготовили артисты Пушкинского музыкально-драматического театра», – рассказали в пресс-службе.
Праздничное зажжение новогодней ели с театрализованной программой состоялось и в городском парке Ивантеевки. Дед Мороз приехал на праздник не в традиционной оленьей упряжке, а на мини-тракторе. Сойдя него, он тут же увлёк присутствующих в хоровод. В Ивантеевке также открыли каток, которого с нетерпением ждали фигуристы и любители катания на конька.
В Красноармейске гостей ждали ансамбль Снегурочек-барабанщиц московского объединения «Сириус». Для зрителей также выступил оркестр Дедов Морозов и другие творческие коллективы.