Зимний сезон в пушкинский парках начали барабанным шоу и открытием катков

03 декабря 2025, 16:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В центральном парке культуры и отдыха города Пушкино отпраздновали начало зимнего сезона. Для жителей и гостей подготовили анимационную и концертную программы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Посетители веселились под ритмы барабанного шоу. Долгожданным событием стало открытие катка с искусственным ледовым покрытием, которое не растает даже при плюсовой температуре.

«Заработала в парке и Резиденция Деда Мороза, где он встречал желающих и дарил подарки за рассказанные стихи. Начала работу и Почта Деда Мороза. Там можно написать письмо с пожеланием, которое исполнит зимний волшебник. Творческую программу подготовили артисты Пушкинского музыкально-драматического театра», – рассказали в пресс-службе.