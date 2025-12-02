В Пушкине провели соревнования юных дзюдоистов
Турнир по дзюдо для спортсменов 2014-2015 и 2016-2017 годов рождения состоялся в подмосковном Пушкине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участниками соревнований стали воспитанники спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка».
«Награды по итогам состязаний получили сильнейшие дзюдоисты в своих возрастных и весовых категориях», — говорится в сообщении.Золотые медали завоевали Виктория Автушкевич, Фёдор Исаев, Вероника Соболева, Алекс Восканян, Максим и Билюшов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Иван Калмыков, Ярослав Кирпичёв, Кирилл Колтомов, Тимур Карагулов и Николай Стрельцов. А третье место заняли Глеб Черешнев, Виктория Воротынцева, Егор Бароха, Василий Замбер и Александр Сафонов.