Боксёрский турнир в Пушкинском округе собрал более 80 юных спортсменов
Боксёрский турнир «Открытый ринг» состоялся в посёлке Правдинский Пушкинского городского округа. В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир организовали на базе спорткомплекса «Правда». На ринг вышли ребята из разных городов и посёлков округа, а также из Долгопрудного и Фрянова.
«Воспитанники спортшколы «Ивантеевка» завоевали на турнире 12 золотых медалей. Лучшими в своих весовых категориях стали Серж Восканян, Максим Юферев, Алексей Давыдов, Юшви Ягубов, Марк Даль, Воскан Манадарян, Нарек Манадарян, Кирилл Сидоренко, Иван Ананин, Степан Семионов, Артём Полухин и Григорий Григорян», — говорится в сообщении.Кроме того, шесть золотых наград получили воспитанники пушкинского клуба «Эра Бокса».