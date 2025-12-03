Боксёрский турнир в Пушкинском округе собрал более 80 юных спортсменов

03 декабря 2025, 12:23

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Боксёрский турнир «Открытый ринг» состоялся в посёлке Правдинский Пушкинского городского округа. В соревнованиях приняли участие более 80 юных спортсменов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир организовали на базе спорткомплекса «Правда». На ринг вышли ребята из разных городов и посёлков округа, а также из Долгопрудного и Фрянова.





«Воспитанники спортшколы «Ивантеевка» завоевали на турнире 12 золотых медалей. Лучшими в своих весовых категориях стали Серж Восканян, Максим Юферев, Алексей Давыдов, Юшви Ягубов, Марк Даль, Воскан Манадарян, Нарек Манадарян, Кирилл Сидоренко, Иван Ананин, Степан Семионов, Артём Полухин и Григорий Григорян», — говорится в сообщении.