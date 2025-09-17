Психолог раскрыла секрет уникальной реабилитации участников СВО в Подмосковье
Участники СВО, получившие ранения, могут пройти бесплатную комплексную реабилитацию в трёх флагманских учреждениях на территории Московской области. Речь идёт о центре «Ясенки» в Подольске, Протекст-центре в Коломне и Национальном центре реабилитации имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Уникальность последнего заключается в комплексном подходе к реабилитации бойцов с нарушениями слуха и зрения, при этом помощь здесь доступна для участников СВО со всех регионов России.
О конкретных методах работы учреждения в беседе с «Радио 1» рассказала педагог-психолог центра имени Мещерякова Наталья Брянкина.
По ее словам, основная задача центра — гармонизация пространства для пациента и компенсация утраченного функционального ресурса. Для этого применяются как доступные методы, такие как синхронный перевод на жестовый язык и использование специальных приборов, так и комплексные системы для незрячих.
«Это ориентирование в пространстве при помощи трости, умение читать шрифт Брайля, использование голосовых помощников и освоение специализированных программ на смартфоне и компьютере. Дистанционное обучение также осуществляется по адаптированным программам», — пояснила специалист.Эффективность программ подтверждается реальными историями успеха. Как отметила психолог, пять выпускников центра уже трудоустроены. Среди них — ветеран, полностью утративший зрение, который дистанционно обучился на социального работника и прошёл подготовку как массажист. Сейчас он работает в московском реабилитационном центре и перевез в столицу всю семью. Другие бойцы нашли себя в качестве наладчика технологического оборудования, специалиста по социальной работе и помощника по уходу, помогая таким же ребятам с социализацией.
Особую роль в процессе реабилитации играет работа с семьями ветеранов. В центр можно заехать с сопровождающими — супругами или родителями. По словам психолога, иногда родственники требуют даже более глубокой поддержки, чем сам боец.
«Семьи — это целая система, где предстоит наладить гармонию. Очень тяжело принять те изменения, которые принесла война. Нам уже удалось помочь более чем 50 бойцам, которые прошли реабилитацию с сопровождением родных. Наша задача — стабилизировать ситуацию в семье и помочь людям встроиться обратно в насыщенную жизнь», — резюмировала Наталья Брянкина.Напомним, подмосковный центр спецподготовки «Витязь» в Балашихе продолжает готовить высококвалифицированных операторов БПЛА. Эта профессия остается одной из ключевых и наиболее безопасных в зоне СВО. Обучение длится месяц, группы ведут бывшие бойцы спецподразделений. Курс включает полную программу: от теории и симуляторов до полевой работы, сборки дронов и маскировки. Выпускники получают военно-учетную специальность и свидетельство гособразца.
Ключевые преимущества центра: контракт и выплаты с первого дня обучения, высокие единовременные и ежемесячные выплаты от Правительства Московской области, а также принцип «все в одном месте» — медкомиссия, оформление документов, юридическая и информационная поддержка. В зону СВО специалисты отправляются только после полной подготовки. Узнать подробности и записаться на день открытых дверей или обучение можно на сайте контрактмо.рф, через бот или по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02. Адрес: г.о. Балашиха, Восточное шоссе, 2.