Психолог раскрыла секрет уникальной реабилитации участников СВО в Подмосковье

17 сентября 2025, 16:41

Психолог Брянкина: центр им. Мещерякова помогает бойцам СВО заново учиться жить

оригинал Фото: медиасток.рф

Участники СВО, получившие ранения, могут пройти бесплатную комплексную реабилитацию в трёх флагманских учреждениях на территории Московской области. Речь идёт о центре «Ясенки» в Подольске, Протекст-центре в Коломне и Национальном центре реабилитации имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Уникальность последнего заключается в комплексном подходе к реабилитации бойцов с нарушениями слуха и зрения, при этом помощь здесь доступна для участников СВО со всех регионов России.





О конкретных методах работы учреждения в беседе с «Радио 1» рассказала педагог-психолог центра имени Мещерякова Наталья Брянкина.



По ее словам, основная задача центра — гармонизация пространства для пациента и компенсация утраченного функционального ресурса. Для этого применяются как доступные методы, такие как синхронный перевод на жестовый язык и использование специальных приборов, так и комплексные системы для незрячих.

«Это ориентирование в пространстве при помощи трости, умение читать шрифт Брайля, использование голосовых помощников и освоение специализированных программ на смартфоне и компьютере. Дистанционное обучение также осуществляется по адаптированным программам», — пояснила специалист.

«Семьи — это целая система, где предстоит наладить гармонию. Очень тяжело принять те изменения, которые принесла война. Нам уже удалось помочь более чем 50 бойцам, которые прошли реабилитацию с сопровождением родных. Наша задача — стабилизировать ситуацию в семье и помочь людям встроиться обратно в насыщенную жизнь», — резюмировала Наталья Брянкина.