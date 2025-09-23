Стало известно, откуда запускались дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье

23 сентября 2025, 13:10

SHOT: дроны, атаковавшие Москву, запускались из Львовской и Ровенской областей

Фото: iStock/Dragon Claws

Дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье, запускались из Львовской и Ровенской областей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.