Стало известно, откуда запускались дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье
Дроны, атаковавшие Москву и Подмосковье, запускались из Львовской и Ровенской областей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Небольшие группы беспилотников, состоящие из 2–4 дронов, направлялись в сторону российских городов. Ранее ВСУ использовали другую тактику, запуская большие группы БПЛА — от 10 штук и более.
Часть дронов уничтожается на границе. Министерство обороны Российской Федерации пока не комментировало эту информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
