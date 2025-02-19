Звёзды хоккея проведут матч с военнослужащими дивизии Дзержинского

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Команда легендарных хоккеистов проведёт товарищескую встречу с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии. Гала-матч пройдёт накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.