Звёзды хоккея проведут матч с военнослужащими дивизии Дзержинского

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда легендарных хоккеистов проведёт товарищескую встречу с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии. Гала-матч пройдёт накануне Дня защитника Отечества, 20 февраля в Ледовом дворце им. Юрия Ляпкина, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Турнир организован в рамках празднования 80-летия Великой Победы. В составе команды звёзд отечественного хоккея сыграют Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Илья Ковальчук, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Сергей Коньков, Игорь Мишуков, Игорь Варицкий и Руслан Берников», – рассказали в ведомстве.К команде «Легенды хоккея» присоединятся прославленный российский футболист Александр Мостовой, солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев, журналист, игрок ХК «Роспресса» Илья Данильцев и участник СВО, житель Подмосковья Никита Волков.
Для зрителей игру прокомментирует спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как отметили в министерстве, встречи титулованных спортсменов с военнослужащими дивизии традиционно проходят с 2022 года. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва и руководства Росгвардии в рамках проекта «Выходи во двор» организуются товарищеские матчи по футболу и хоккею.
Матч в Балашихе начнётся в 14:00. Он состоится в соответствии с целями госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
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