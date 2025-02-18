Фигурист Некрасов из Подмосковья победил на финале Гран-при России

Максим Некрасов из Московской области выиграл золотую медаль на финальных соревнованиях Гран-при России по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду» в паре с москвичкой Василисой Кагановской, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.