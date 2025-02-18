Фигурист Некрасов из Подмосковья победил на финале Гран-при России

Максим Некрасов и Василиса Кагановская (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Максим Некрасов из Московской области выиграл золотую медаль на финальных соревнованиях Гран-при России по фигурному катанию в дисциплине «танцы на льду» в паре с москвичкой Василисой Кагановской, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Василиса Кагановская и Максим Некрасов набрали 205,58 балла. Этот результат позволили им подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Второе место с результатом 200,61 балла заняла пара из Москвы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано. А бронзу завоевали ещё одни представители Москвы — Анна Щербакова и Егор Гончаров, набравшие 192,23 балла», — говорится в сообщении.Финал Гран-при России по фигурному катанию сезона 2024/2025 проходил с 13 по 16 февраля в Красноярске.
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