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13 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Ленобласти

27 декабря 2023, 23:16
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области

При столкновении грузового автомобиля и рейсового автобуса в Гатчинском районе Ленинградской области пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на Железнодорожной улице в массиве Антропшино рядом с городом Коммунар. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в фуру марки «Скания».

В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

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#автобус
#грузовик
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В Аргентине прошли очередные протесты против реформ президента Милея
27 декабря 2023, 22:53

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

В Буэнос-Айресе прошла очередная акция протеста против реформ и политики нового президента Аргентины Хавьера Милея, пишет Buenos Aires Herald.
По информации издания, участники профсоюзов и общественных движений в рамках акции прошли маршем к зданию национального суда в центре аргентинской столицы

Отмечается, что протест был организован Всеобщей конфедерацией труда, которая накануне потребовала отменить указ президента Милея о проведении реформ, признав его неконституционным.

Марш в Буэнос-Айресе состоялся вопреки попыткам администрации аргентинского лидера воспрепятствовать митингам, применив строгие меры.

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#аргентина
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В МВД Украины признали причастность западных спецслужб к событиям майдана
Виталий Захарченко рассказал об участии западных спецслужб в событиях майдана
27 декабря 2023, 20:13

Фото: iStock/yann vernerie

Группа лиц из США и Европы принимала непосредственное участие в событиях майдана, с таким заявлением выступил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на неформальном заседании СБ ООН.
«На Украине в то время действовал безвизовый режим для представителей ЕС и США, чем, на наш взгляд, непременно воспользовались спецслужбы указанных стран», — прокомментировал ситуацию Захарченко.

По его словам, эта группа лиц состояла в тесном контакте с оппозиционными лидерами на протяжении многих лет до событий 2014 года. Как удалось установить, они не только проходили западное обучение по применению технологий цветных революций, но и учились противодействию полиции и уличным боям в Соединённых Штатах.

Захарченко отметил, что после установления группировки нежелательных граждан правительству Украины было дано предупреждение о происходящем, а также рекомендация о прекращении безвизового режима. Однако, в аппарате президента на это должным образом реагировать не стали.

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#протесты
#мвд
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Тимошенко призвала Зеленского предложить «план Б» по выходу из конфликта
27 декабря 2023, 18:42

Фото: iStock/Silent_GOS

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила президента Украины Владимира Зеленского предоставить «план Б» по выходу из сложившегося сложного и трагичного положения Украины.
Обращаясь к Зеленскому, Тимошенко отметила, что все в стране надеются на победу Киева и выступают за территориальную целостность страны. Однако, по ее словам, Украине будет крайне сложно вести долговременную войну «лоб в лоб».

«И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», - заявила Тимошенко.

При этом она не уточнила, каким именно должен быть этот «план Б».

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Слуцкий заявил об отсутствии желания победить Путина на выборах
Глава ЛДПР Слуцкий заявил, что не мечтает победить Путина на выборах
27 декабря 2023, 17:48

Фото: сайт Кремля

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий, который прежде был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента в 2024 году заявил, что не хотел бы одержать победу в голосовании и обойти действующего лидера страны Владимира Путина. Об этом пишет издание РИА Новости.
Парламентарий пояснил, что люди сами дадут кандидату оценку во время проведения голосования, отметив при этом, что Владимир Путин является самым влиятельным политиком в мире.

Слуцкий добавил, что у него нет цели победить Путина, но одержать победу в СВО он бы хотел.
«Мечтаю победить в специальной военной операции. А победить Путина — нет, не мечтаю. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете», — заявил Слуцкий.

Напомним, выборы главы государства в России впервые будут длиться три дня и пройдут 15, 16 и 17 марта будущего года.

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#суд
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#владимир путин
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#сво
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Путин: Труд учителей должен оплачиваться по справедливым единым правилам
27 декабря 2023, 17:34

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин, во время заседания госсовета, поручил разработать системные подходы к оплате труда педагогов.
«Я прошу правительство предложить системные решения проблемы оплаты труда учителя. Здесь разные подходы есть, я сейчас не буду вдаваться в детали. Они, эти разные подходы, в целом известны тем, кто занимается решением этих вопросов. Нужно двигаться в этом направлении», — прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

По словам президента, вопрос оплаты труда педагогов является важнейшим на повестке дня. Именно поэтому необходимо серьёзно поработать над механизмами формирования ​заработных плат, чтобы сделать их справедливыми.

Российский лидер также напомнил, что воспитание детей не должно останавливаться на школах. ​В России необходимо ​отрегулировать чёткий ​механизм наставничества для молодого поколения.

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#владимир путин
#учителя
#зарплаты
#педагоги
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Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Мирошниченко
27 декабря 2023, 17:09

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Никитой Мирошниченко, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Напомним, 4 декабря Владимир Путин в очередной раз присоединился к благотворительной акции для детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации, «Ёлка желаний». Президент выбрал три шара-открытки, на которых были написаны имена детей, желания которых пообещал исполнить глава РФ.

Так, 11-летний Никита Мирошниченко мечтал посетить музей «Эрмитаж». Сегодня президент поговорил с ним по телефону и спросил, нравится ли ему экскурсия. Школьник ответил, что ему очень сильно понравился не только музей, но и город Санкт-Петербурге. После «Эрмитажа» он вместе с родителями отправится в театр.

«Если устанешь, отдохни и дальше продолжай», — так совет об экскурсии дал Мирошниченко Путин.

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#музей
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#школьник
#экскурсия
#ёлка желаний
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Пушилин рассказал о планах по восстановлению Марьинки
Глава ДНР Пушилин заявил, что Марьинку будут восстанавливать
27 декабря 2023, 16:53

Фото: сайт Кремля

Разрушенный в результате военных действий город Марьинка, скорее всего, будет восстановлен. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он также добавил, что взятие населенного пункта имело важное значение для ВС РФ, так как после установления контроля над городом, Кировский и Петровский районы области будут меньше подвергаться вражеским обстрелам со стороны ВСУ.

Прежде сообщалось, что российские военные вытеснили врага из Марьинки. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину.

О том, что контроль над городом полностью установили ВС РФ, также рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он оправдал «сдачу» Марьинки необходимостью сохранить жизни украинских солдат.

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#пушилин
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Песков заявил, что в ЕС и США знают о воровстве выделяемых Украине денег
Песков: Европа выделяет деньги Украине, нанося ущерб своей промышленности
27 декабря 2023, 16:32

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главы стран, которые оказывают финансовую поддержку киевскому режиму знают, что значительная часть денег разворовывается.

Спикер Кремля уверен, что американцы и европейцы знают об уровне коррупции на Украине. Кроме того, это начинают понимать налогоплательщики.

Песков также отметил, что спецоперация на территории Украины будет продолжаться, пока не будут достигнуты ее цели. Финансирование союзниками Украины не окажет влияния на ход СВО.

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#сво
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Кулебу заставили пересесть на саммите НАТО в Брюсселе
Кулеба: Столтенберг позволил сесть за один стол с министрами стран НАТО
27 декабря 2023, 16:01

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг разрешил ему сидеть за одним столом с главами дипломатии стран альянса на ноябрьской встрече в Брюсселе, приводит его слова youtube-канал «Факты ICTV».
Министр пояснил, что на подобных встречах депутатов Верховной Рады и НАТО, украинских представителей размещают между другими гостями. Когда Кулеба вновь пошел к «привычному месту», Столтенберг остановил его пригласил присесть рядом с главами альянса.

«Твое место теперь там, Дмитрий, ты теперь равный», — процитировал генсека Кулеба.

Украинский министр отметил, что генсек блока сказал это во всеуслышание и «это было красиво».

Прежде сообщалось, что американский генерал Твитти допустил победу России в украинском конфликте.

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