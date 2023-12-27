13 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Ленобласти

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
При столкновении грузового автомобиля и рейсового автобуса в Гатчинском районе Ленинградской области пострадали 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, один из них находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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