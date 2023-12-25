В Саратове произошло ДТП со скорой, есть пострадавшие

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В Саратове автомобиль скорой медицинской помощи перевернулся, причиной, предположительно, стало дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, по предварительным данным, пострадали два человека, включая фельдшера. Об этом сообщил источник в экстренных службах РИА Новости.
По данным экстренных служб, двое пострадавших — фельдшер и сопровождающий пациента. Их состояние находится на уточнении. Пресс-служба городского отдела ГИБДД подтвердила, что водитель автомобиля УАЗ 3962, родившийся в 1975 году, не справился с управлением, что привело к опрокидыванию автомобиля у дома № 3А на Кумысной поляне около 20:30 (19:30 по московскому времени).
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