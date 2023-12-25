В ДТП с пятью автомобилями в Подмосковье пострадал водитель

Фото: Фотобанк МО
На трассе М-11 в Подмосковье произошла авария с участием пяти автомобилей. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
ДТП произошло в воскресенье вечером на 22-м км автодороги М-11. По предварительным данным, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них повредил три припаркованных машины. Один из водителей был госпитализирован», – уточнили ТАСС в пресс-службе.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
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Лора Луганская