«51-й штат США»: в ГД раскрыли последствия политики нового главы Аргентины

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Граждане Аргентины, которые решили «проголосовать сердцем», в итоге получат такой результат, от которого будет страдать голова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, комментируя избрание президентом страны Хавьера Милея.
Он отметил, что жители страны сделали явно неправильный выбор, проголосовав за кандидата, программа которого совершенно нерациональна. Такое поспешное и необдуманное решение впоследствии негативно скажется на самих гражданах.
Однако Морозов отметил, что реальное управление государством сильно отличается от его предвыборной программы, поэтому реальные действия Милея можно будет оценить позднее.
Но если новый президент всё же осуществит все задуманные планы, Аргентина может превратиться в 51-й штат США, добавил депутат. В частности, речь идёт о том, что Милей планирует отказаться от местной валюты и перейти на американский доллар как на официальную валюту страны.
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Однако Морозов отметил, что реальное управление государством сильно отличается от его предвыборной программы, поэтому реальные действия Милея можно будет оценить позднее.
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Анастасия Чинкова