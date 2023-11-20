«51-й штат США»: в ГД раскрыли последствия политики нового главы Аргентины

Граждане Аргентины, которые решили «проголосовать сердцем», в итоге получат такой результат, от которого будет страдать голова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, комментируя избрание президентом страны Хавьера Милея.