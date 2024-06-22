ABC News: Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» покинет Красное море

Фото: istockphoto/DigtialStorm
Американский атомный авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower) получил приказ покинуть Красное море. Именно этот корабль возглавлял флот западной коалиции в противостоянии с хуситами.
Об этом сообщают обозреваnели ABC News со ссылкой на источники. Собеседники агентства отметили, что «Дуайт Эйзенхауэр» эксплуатировался более восьми месяцев. Учитывая это, министр обороны США Ллойд Остин отказался продлевать срок его миссии в третий раз. Авианосец пока не отправится в США, а перебазируется в Средиземное море. Предполагается, что на замену ему может прийти авианосец ВМФ США «Гарри Трумэн» (Harry S. Truman).
В начале июня представитель военного командования правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщал о нападении хуситов на авианосец и некоторые другие корабли в Красном море. В общей сложности было проведено шесть операций. В атаках участвовали военно-морские силы, ракетные части и беспилотники.
Читайте также:
Авианосец ВМС США Gerald R. Ford покинул Средиземное море
Авианосец ВМС США в Средиземном море направляется на Ближний Восток
Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»
Александр Бойцов