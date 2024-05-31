Хуситы сообщили о ракетном ударе по авианосцу США «Дуайт Эйзенхауэр»

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Йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» сообщили о ракетном ударе по авианосцу Штатов «Дуайт Эйзенхауэр» в Красном море.
Об этом пишет агентство Reuters.
По словам представителя военной группировки, ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию в рамках реагирования на американо-британскую агрессию. При ударе применялись крылатые и баллистические ракеты.
В среду сообщалось, что Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». По данным иранской стороны, йеменские повстанцы тоже делают собственную баллистическую ракету «Мухит».
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По словам представителя военной группировки, ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию в рамках реагирования на американо-британскую агрессию. При ударе применялись крылатые и баллистические ракеты.
В среду сообщалось, что Иран передал хуситам морскую баллистическую ракету «Гадр». По данным иранской стороны, йеменские повстанцы тоже делают собственную баллистическую ракету «Мухит».
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Алёна Самарева