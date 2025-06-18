ABC: в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте Израиля и Ирана

18 июня 2025, 05:21

Фото: iStock/Ruma Aktar

Чиновники в США считают, что ближайшие 24-48 часов станут решающими в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает телеканал ABC.







«Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — передает телеканал.