ABC: в США заявили о решающих 24-48 часах в конфликте Израиля и Ирана
Чиновники в США считают, что ближайшие 24-48 часов станут решающими в конфликте между Израилем и Ираном. Об этом сообщает телеканал ABC.
«Во время совещания президента Дональда Трампа с его главными советниками в ситуационной комнате Белого дома во вторник чиновники США дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для определения того, возможно ли дипломатическое решение проблемы Ирана или же президент может прибегнуть к военным действиям», — передает телеканал.
Согласно публикации, за это время американские власти примут решение касательно вопроса о том, можно ли решить конфликт с Ираном и Израилем дипломатическим путем. В противном случае ВС США могут вступить в боевые действия для поддержки израильской стороны.