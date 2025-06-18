18 июня 2025, 03:52

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции в конфликте с Израилем. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.







«БЕЗОГОВОРОЧНАЯ СДАЧА!», — написал Трамп.