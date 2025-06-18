Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции
Президент США Дональд Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции в конфликте с Израилем. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«БЕЗОГОВОРОЧНАЯ СДАЧА!», — написал Трамп.
За три минуты до этого на своей странице президент сообщил, что США известно местно укрытия иранского верховного лидера Али Хаменеи. Трамп отметил, что Штаты пока не собираются его убивать, но терпение страны на исходе.
В издании предположили, что сейчас президент еще размышляет о расширении влияния США в конфликте на Ближнем Востоке. Официальных заявлений по данной теме пока не было.