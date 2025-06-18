JPost: Трамп ударит по Ирану при отсутствии сделки по ядерной программе

18 июня 2025, 04:21

В Израиле чиновники предполагают, что президент США Дональд Трамп поручит нанести удар по Ирану, если последний не откажется от своей ядерной программы. Об этом сообщает Jerusalem Post.







«Высокопоставленные израильские чиновники полагают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы», — передает газета.