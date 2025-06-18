JPost: Трамп ударит по Ирану при отсутствии сделки по ядерной программе
В Израиле чиновники предполагают, что президент США Дональд Трамп поручит нанести удар по Ирану, если последний не откажется от своей ядерной программы. Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Высокопоставленные израильские чиновники полагают, что Трамп уже принял решение: США нанесут удар по Ирану, если тот откажется от сделки, которая включает в себя демонтаж его ядерной программы», — передает газета.
Источники рассказали изданию, что главной целью американских ВС станет ядерный объект в иранском Фордо. Там находится подземный центр по обогащению урана. Несмотря на данное обострение, Оман и Катар в качестве посредников пытаются организовать встречу между представительствами Ирана и США для снижения напряженности в регионе.