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Администрация президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис обвиняется в причастности к торговле детьми и наркотиками. С таким заявлением выступил генеральный директор компании Goya Foods Роберт Унануэ, передает New York Post (NYP).
Он отметил, что Вашингтон не справляется с контролем южной границы. По словам Унануэ, сальвадорские банды и десятки банд из Венесуэлы и других стран проникают в США, совершают налеты на пригородные районы и терроризируют людей.
Ранее Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвал Камалу Харрис «царицей границ» и указал на ее разрушительную миграционную политику.
Одним из ключевых направлений вице-президентства Камалы Харрис была нелегальная миграция, и большинство ограничений, введенных Трампом, были отменены при Байдене. Несмотря на сотрудничество с лидерами стран Центральной Америки в разработке мер по сдерживанию потока беженцев, число нелегальных пересечений границы достигло исторического максимума.
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Ранее Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвал Камалу Харрис «царицей границ» и указал на ее разрушительную миграционную политику.
Одним из ключевых направлений вице-президентства Камалы Харрис была нелегальная миграция, и большинство ограничений, введенных Трампом, были отменены при Байдене. Несмотря на сотрудничество с лидерами стран Центральной Америки в разработке мер по сдерживанию потока беженцев, число нелегальных пересечений границы достигло исторического максимума.
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Александр Климов