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Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Отмечается, что по причине незнания языка наемники не вступают в контакты с местным населением. По словам Ганчева, их контакты с местными жителями происходят во время «грабежей, изнасилованиях и похищениях».
Глава администрации пояснил, что точное количество иностранных солдат ВСУ назвать нельзя, однако можно лишь констатировать противоправные действия наемников украинской армии в российском регионе. Ганчев заключил, что правоохранители будут устанавливать их местонахождение и передавать данные следствию.
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Екатерина Коршунова