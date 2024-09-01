Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории РФ

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по российской территории.
Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Киевом оружия большой дальности по объектам вглубь России.
Умеров добавил, что в данном списке было разъяснено, какие возможности требуются Украине. Он также выразил надежду на то, что требования киевского режима услышали.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Умеров добавил, что в данном списке было разъяснено, какие возможности требуются Украине. Он также выразил надежду на то, что требования киевского режима услышали.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова