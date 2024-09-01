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Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории РФ

Глава МО Украины Умеров заявил, что передал США список целей для атак ВСУ по РФ
01 сентября 2024, 09:19
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью CNN, что передал властям США список целей для ударов по российской территории.
Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена все еще рассматривает просьбу о снятии ограничений на использование Киевом оружия большой дальности по объектам вглубь России.

Умеров добавил, что в данном списке было разъяснено, какие возможности требуются Украине. Он также выразил надежду на то, что требования киевского режима услышали.



Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Ганчев сообщил о наемниках из Польши, Румынии и ФРГ в Харьковской области
Ганчев: Киев направил в Харьковскую область наемников из Польши, Румынии и ФРГ
01 сентября 2024, 09:00

Фото: iStock/breakermaximus

Наемники из Польши, Румынии, Германии и франкоязычных стран действуют в подконтрольной Киеву части Харьковской области. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
Отмечается, что по причине незнания языка наемники не вступают в контакты с местным населением. По словам Ганчева, их контакты с местными жителями происходят во время «грабежей, изнасилованиях и похищениях».

Глава администрации пояснил, что точное количество иностранных солдат ВСУ назвать нельзя, однако можно лишь констатировать противоправные действия наемников украинской армии в российском регионе. Ганчев заключил, что правоохранители будут устанавливать их местонахождение и передавать данные следствию.

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#всу
#солдат
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Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 158 украинских БПЛА
01 сентября 2024, 08:40

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 158 украинских дронов над 15 регионами РФ, в том числе Москвой. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что над Курской областью было сбито 46 вражеских беспилотников, над Брянской областью — 34, над Воронежской областью — 28, над Белгородской областью — 14 и над Рязанской областью — восемь. Российская система противовоздушной обороны также сбила 7 БПЛА над Московской областью и 5 над Калужской областью.

Ранее сообщалось, что украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#всу
#спецоперация
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В Подмосковье сбили еще один беспилотник
Собянин: в Раменском городском округе сбили еще один летевший на Москву БПЛА
01 сентября 2024, 08:08

Фото: iStock/vadimrysev

Еще один беспилотник, который летел на Москву, был сбит в Раменском городском округе. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Уточняется, что дрон упал в деревне Дурниха Раменского района. Он летел близко к жилым домам. Кадры публикует Telegram-канал Mash.




Согласно информации источника, местному жителю взрывом разнесло сарай и выбило стеклав доме. По предварительным данным, никто не пострадал.

Таким образом, количество сбитых на подлете к Москве беспилотных летательных аппаратов составило 10. Подробнее о том, где еще были сбиты остальные вражеские дроны, читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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Силы ПВО за ночь уничтожили девять беспилотников, пытавшихся атаковать Москву
Собянин: ПВО за ночь уничтожила девять БПЛА ВСУ, пытавшихся атаковать Москву
01 сентября 2024, 07:14

Фото: iStock/Naypong

Девять БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сбито к утру воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В 1.20 мск стало известно об отражении атаки дрона в Подольске, в 2.36 мск — средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник.

В третий раз вражескую атаку отразили в городском округе Ступино, спустя некоторое время — в Одинцовском городском округе.

В 5.10 мск Собянин завил о предотвращении удара БПЛА ВСУ в Ленинском городском округе в Московской области. После чего было сбито несколько дронов в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и в городском округе Раменский. Уточняется, что никто не пострадал. Данные о разрушениях также ​не приводятся.

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В районе Московского НПЗ уничтожили украинский дрон
Собянин: ПВО сбила в районе Московского НПЗ БПЛА ВСУ, повреждений нет
01 сентября 2024, 07:06

Фото: iStock/NiseriN

Украинский дрон был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что повреждений и пострадавших в результате попытки вражеской атаки нет. По словам Собянина, также отсутствует угроза работы предприятия.

Столичный мэр заключил, что еще один БПЛА сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.

Ранее Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режим

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#мэр
#москва
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На Западе допустили окружение ВСУ в двух городах
The Telegraph: Россия создает угрозу окружения ВСУ в Торецке и Курахово
01 сентября 2024, 06:21

Фото: iStock/Leestat

Успехи российских военных н красноармейском направлении представляют угрозу окружения для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Торецке и Курахово, сообщается в британской газеты The Telegraph.
«Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово», – допускают авторы издания.

Более того, контроль над Красноармейском (украинское название – Покровск) даст России возможность освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и в будущем атаковать в направлении Днепропетровска.

31 августа российские войска прорвали линию обороны ВСУ в районе Красноармейска. Большинство населенных пунктов вблизи города не были подготовлены к обороне.

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#всу
#вс рф
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Иностранных наемников подозревают в преступлениях в Харьковской области
Три наемника Франции и Дании подозреваются в преступлениях в Харьковской области
01 сентября 2024, 06:05

Фото: iStock/Vadym Plysiuk

Трое иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) подозреваются в совершении военных преступлений, сообщил представитель российской администрации органов в Харьковской области Виталий Ганчев. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, в совершении преступлений на территории Харьковской области подозреваются двое наемников из Франции и один военнослужащий из Дании.

«Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании сорока лет Фрис Мартин», – заявил он.

Ганчев добавил, что правоохранительные органы намерены установить местонахождение наемников и передать материалы следователям.

Ранее посол России Владимир Тарабрин заявил, что Украина вербует наемников в Гааге.

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#бпла
#всу
#украина
#харьковская область
#наемники
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Вертолет Ми-28НМ нейтрализовал скопления техники и личного состава ВСУ в Курской области
01 сентября 2024, 05:25

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар по району расположения личного состава и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ,
Отмечается, что удар наносился авиационными ракетами по обнаруденным в ходе развелки целям Вооруженных сил Украины. После этого пилоты благополучно вернулись в точку взлета. Служба разведки сообщила, что заданные цели уничтожены.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ в Курской области. По его словам, в течение дня были атакованы две боевые бронированные машины (ББМ), миномет с боеприпасами и тяжелый дрон «Баба Яга».

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#минобороны рф
#военные
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Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Синьковки и Новожеланного
01 сентября 2024, 03:39

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил Вооруженные силы (ВС) РФ с занятием населенных пунктов Синьковка в Харьковской области и Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны.
В частности, он поздравил командиров и военнослужащих 25-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады, занявшей Синьковку, и 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка, занявшего Новожеланое.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия», – сообщается в публикации.

Министерство обороны сообщило, что 30 августа российские войска взяли под контроль дынные два села.

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