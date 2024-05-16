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Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

16 мая 2024, 12:48
Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об увольнении министра здравоохранения региона Константина Скорупского. В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что кандидат на должность будет представлен в ближайшие дни.
Увольнение было связано с обещанием Скорупского подать в отставку 15 мая, если проблемы с поставками лекарств в регион не будут решены. Аксенов отметил, что решение уволить министра было принято после того, как тот признал, что не смог разрешить ситуацию. Он также отметил это действие как мужественное и справедливое.

Новый кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет определен в ближайшие несколько дней, по словам Аксенова.



Ранее в феврале Минздрав Крыма опровергал информацию о прекращении поставок лекарств на полуостров, сообщая, что поставки продолжаются через паромную переправу и альтернативный маршрут через новые регионы. Однако жители республики продолжали жаловаться на дефицит лекарств главе региона Сергею Аксенову.

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В Эстонии потребовали признать патриарха Кирилла еретиком
Глава МВД Эстонии Ляэнеметс потребовал признать патриарха Кирилла еретиком
16 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс призывает признать патриарха Московского и всея Руси Кирилла еретиком. Об этом сообщает ERR.
Кроме того, министр выступает за разрыв отношений с РПЦ. По мнению Ляэнеметса, Московский патриарх поддерживает «военную агрессию РФ».

Министр пояснил, что Эстония прежде озвучила представителям РПЦ те позиции, которые ее не устраивают. Ляэнеметс выразил недоумение в связи с тем, что местные представители РПЦ не назвали действия патриарха Кирилла ересью.

Прежде сообщалось, что депутаты эстонского парламента объявили Русскую православную церковь «институтом оправдания агрессии». Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В США Макрона уличили в ядерном блефе
Politico: Макрон переоценивает ядерные силы сдерживания Франции
16 мая 2024, 12:43

Фото: сайт Кремля

Французский лидер Эммануэль Макрон переоценивает силы ядерного сдерживания своей страны. Об этом заявил почетный профессор права Оксфордского университета Деррик Вятт, приводит его слова Politico.
По его словам, ядерных арсеналов Франции и Великобритании достаточно лишь для того, чтобы защитить только свои собственные территории от потенциального удара России.

Макрон, по мнению эксперта, сильно преувеличивает возможности своей страны, говоря о способности Парижа защитить Европу, прибегая к блефу.

Вятт уверен, что Франция просто не обладает теми ресурсами, о которых заявляют политики, когда рассуждают о конфликте с Россией.

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Шойгу озвучил свои задачи на посту секретаря Совбеза
Шойгу обозначил СВО своей главной задачей на посту секретаря Совбеза
16 мая 2024, 12:36

Фото: Сайт Кремля

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что его основная задача на новом посту – это специальная военная операция на территории Украины. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистом Павлом Зарубиным.
Шойгу отметил, что особое внимание он будет уделять производству боеприпасов, военной технике и вооружению. Секретарь Совбеза РФ также оценил ситуацию в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что ВС РФ развивают успешное наступление по всей линии фронта.

Он выразил надежду на то, что российская армия продолжит наступление и сохранит имеющиеся темпы.

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Глава МВД Словакии заявил об угрозе гражданской войны после покушения на Фицо
Глава МВД Словакии Эшток: страна почти стоит на пороге гражданской войны
16 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам.
По его словам, в настоящее время Словакия стоит на пороге гражданской войны.
«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны», — заявил Эшток.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен 15 мая. Мужчина открыл огонь по политику возле здания, где проходило выездное заседание кабинета министров страны. По словам задержанного за покушение на Фицо, он был несогласен с действиями правительства, направленными на ограничение свободы СМИ.

В настоящее время Роберт Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

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В Китае завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина, они длились 2,5 часа
16 мая 2024, 12:21

Фото: сайт Кремля

В Пекине закончились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что после переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление, согласно которому между государствами будут углублены отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Только что мы с господином Президентом провели откровенные, дружеские и содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления КНР и Российской Федерации об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — заявил Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.

Накануне вечером Путин прибыл в Китай с государственным визитом. Визит пройдет в два этапа. 16 мая Путин посетит Пекин, где проведет встречу с главой КНР Си Цзиньпином. 17 мая глава государства посетит Харбин. Там Путин примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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#переговоры
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Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину
IBRiS: более половины жителей Польши хотят, чтобы украинцев отправили назад
16 мая 2024, 11:09

Фото: iStock/macky_ch

Более половины жителей Польши считают, что Варшава должна вернуть пребывающих в стране украинцев призывного возраста на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром IBRiS.
Сообщается, что исследование проводилось с 10 по 11 мая по телефону, в нем принял участие 1071 житель республики.

За высылку этой категории граждан высказались 50,7 процентов респондентов, против - 39 процентов, а 10,3% участников опроса заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.

Ранее сообщалось, что польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.

Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по сотрудничеству
16 мая 2024, 09:30

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Перед этим они провели двустороннюю открытую встречу, в ходе которой обсудили экономическое и политическое сотрудничество между странами.

Президент России Владимир Путин отметил, что 90% всех платежей между РФ и Китаем проводятся в рублях и юанях. Он обратил внимание на то, что отношения РФ и КНР не направлены против кого-либо и строятся на принципах демократии. В свою очередь, Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за визит в страну и заявил, что Китай высоко ценит партнёрство с Россией.

Председатель КНР также назвал российско-китайские отношения эталоном.

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#рф
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Украинских военных отослали из Германии за правоэкстремисткую символику
Семь военных ВСУ отослали из Германии на Украину за правоэкстремисткую символику
16 мая 2024, 09:10

Фото: istock / Olena_Z

Семь военных ВСУ, обучающихся в Германии, отослали на родину за правоэкстремисткую символику. Об этом пишет «Страна.ua».
Сообщается, что солдаты проходили обучение в Германии и были замечены с правоэкстремистской символикой. Их прекратили обучать и отправили домой.
Отмечается, что все военные в Германии проходят инструктаж по недопущению демонстрации нацистской символики.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Достанет до Москвы: США разместили опасное оружие у границ с Россией
РИА: США разместили в Дании ракетные установки Mk 70
16 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/vadimrysev

США перебросили системы Typhon на Филиппины и к границам РФ, пишет издание РИА Новости.
Прежде о последствиях размещения ракет средней и меньшей дальности в разных регионах мира США предупредил МИД РФ.

По информации издания, речь идет об оружии Mk 70. Две ракетные установки были привезены на датский остров Борнхольм в юго-западной части Балтики.

Дальность стрельбы этого вида оружия составляет 230 км. Однако существует и более опасная опция Mk 70, которая предусматривает поражение целей на расстоянии до 2500 км. Это крылатые ракеты «Томагавк», которые в настоящее время размещены в 350 км от Калининграда. Таким образом, снаряды вполне могут достать и до Москвы, и до Санкт-Петербурга.

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