Аксенов уволил министра здравоохранения Крыма

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова
Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об увольнении министра здравоохранения региона Константина Скорупского. В своем Telegram-канале Аксенов заявил, что кандидат на должность будет представлен в ближайшие дни.
Увольнение было связано с обещанием Скорупского подать в отставку 15 мая, если проблемы с поставками лекарств в регион не будут решены. Аксенов отметил, что решение уволить министра было принято после того, как тот признал, что не смог разрешить ситуацию. Он также отметил это действие как мужественное и справедливое.
Новый кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет определен в ближайшие несколько дней, по словам Аксенова.
Ранее в феврале Минздрав Крыма опровергал информацию о прекращении поставок лекарств на полуостров, сообщая, что поставки продолжаются через паромную переправу и альтернативный маршрут через новые регионы. Однако жители республики продолжали жаловаться на дефицит лекарств главе региона Сергею Аксенову.
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Новый кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет определен в ближайшие несколько дней, по словам Аксенова.
Ранее в феврале Минздрав Крыма опровергал информацию о прекращении поставок лекарств на полуостров, сообщая, что поставки продолжаются через паромную переправу и альтернативный маршрут через новые регионы. Однако жители республики продолжали жаловаться на дефицит лекарств главе региона Сергею Аксенову.
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Артем Кузьмин