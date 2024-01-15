Радио1
Главная / Новости / Политика/ Аксёнов снял с поста главу Минсельхоза за неполное освоение бюджетных денег

Аксёнов снял с поста главу Минсельхоза за неполное освоение бюджетных денег

15 января 2024, 15:28
Фото: iStock/BernardaSv

Фото: iStock/BernardaSv

Министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука сняли с поста за неполное освоение бюджетных средств, об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
По словам Аксёнова, уровень дисциплины и грамотного освоения бюджетных средств в Республике Крым в 2023 году был самым высоким за последние 10 лет. Однако, ряд должностных лиц всё же совершил недопустимые просчёты.

«В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности», — прокомментировал сложившуюся ситуацию глава региона.


Помимо этого, ряду чиновников были предъявлены иные дисциплинарные меры. Аксёнов отметил некачественную работу министерства здравоохранения Республики. Выговоры получат его глава Константин Скорупский, а также заместитель министерства Ольга Растригина.

Читайте также:

«Народ не поймет»: Российских чиновников попросили не надевать шубы на встречи с жителями

Басманный суд Москвы арестовал начальника котельной в Климовске до 7 марта

Экс-глава IBU Бессеберг отрицает связь с якобы оплаченными Россией проститутками
#крым
#министр
#увольнение
#здравоохранение
#сельское хозяйство
#сергей аксёнов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна причина отказа делегации Турции от поездки на ВЭФ в Давос
Bloomberg: Турецкая делегация не едет на ВЭФ в Давос из-за позиции по Газе
15 января 2024, 15:49

Фото: сайт Кремля

Стала известна причина отказа турецкой делегации от поездки на ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган настоятельно попросил экономистов воздержаться от визита в Швейцарию из-за позиции организаторов мероприятия относительно событий в секторе Газа.
Как сообщает информационное агентство Bloomberg, министр финансов Турции Мехмет Шимшек изначально намеревался участвовать в заседании ВЭФ, которое в этом году посвящено вопросам мирных переговоров на Ближнем Востоке и Украине. Однако турецкий лидер Эрдоган, который весьма критически относится к действиям Израиля в Газе, попросил экономистов не ездить в Давос.

В публикации издания отмечается, что причиной этого, скорее всего, стало то, что основатель и исполнительный председатель форума ранее осудил террористические атаки палестинских боевиков ХАМАС на Израиль.

Читайте также:

МИД Швейцарии: Россия должна участвовать в прениях по урегулированию на Украине

Андрей Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией

Эрдоган обвинил США и Британию в стремлении превратить Красное море в «море крови»
#израиль
#вэф
#министр
#турция
#форум
#реджеп тайип эрдоган
#хамас
#сектор газа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американист объяснил, почему США не могут отказаться от поставок урана из России
Американист Васильев: США закупают уран у России, чтобы его не было у Китая
15 января 2024, 15:30

Фото: IStock/Yury Karamanenko

Россия в ноябре 2023 года вернула себе статус главного экспортера урана в США. По итогам 11 месяцев 2023 года Вашингтон купил топливо у Москвы на максимальную с 2010 года сумму — 96 млн долларов.
По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН, доктора экономических наук Владимира Васильева, Америка в больших объёмах закупает ядерное сырьё у России, чтобы ограничить поставки урана в другие страны. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Самый главный аспект, которым руководствуются США – это вопрос национальной безопасности. И если не будет поступать в Европу, то он пойдёт в Иран, КНДР, Китай, Индию и Пакистан. И США исходят из того, что эти потоки урана должны быть перекрыты не потому, что Россия поставляет качественный уран, а чтобы не допустить другие страны к ядерному сырью», — сказал он.
Васильев подчеркнул, что важным для США считается вопрос разработки и исследования урана. Американцы также понимают, что топливо может попасть в руки террористов, которые смогут использовать уран в собственных целях, добавил эксперт.
«В Америке время от времени такого рода ужастики распространяются. Говорится, что сегодня это сырьё может попасть в руки террористов или террористических группировок, которые на коленках могут тоже наладить переработку, продажу и получить ядерное устройство, которое можно будет использовать для совершения терактов <…> Но во многих случаях у американцев нет продуманной стратегии. В Вашингтоне правая рука не всегда знает, что делать с левой рукой, процесс принятия решений носит весьма хаотичный характер», — заключил американист.
Читайте также:

Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы

Министерство энергетики США решило отказаться от российского урана

Товарооборот между Россией и США упал до рекордного минимума
#сша
#россия
#ядерное оружие
#топливо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны подтвердили подписание большого межгосударственного договора с Ираном
15 января 2024, 15:28

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Россия и Иран подпишут большой межгосударственный договор, который покажет взаимное уважение государствами суверенитета и целостности друг друга. Об этом информирует Министерство обороны России, ссылаясь на телефонный разговор министра Сергея Шойгу с иранским коллегой Мохаммадом Аштиани.

В ходе разговора глава российского оборонного ведомства обратил внимание, что Тегеран и Москва наращивают усилия в построении многополярного мира. Кроме того, стороны выразили приверженность основополагающим принципам отношений Ирана и России, обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Китай поблагодарил Россию за позицию по ситуации с выборами на Тайване

Путин: Семьям погибших героев СВО необходимо оказывать поддержку

Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час


#москва
#россия
#договор
#иран
#шойгу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Блохин назвал ОБСЕ лишь инструментом в руках Запада
15 января 2024, 15:13

Фото: istockphoto.com/Konoplytska

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил о несамостоятельности ОБСЕ.
Он добавил, что ОБСЕ просто исполняет политический курс Запада, в частности США.

Так он прокомментировал сообщения о том, что США дополнительно профинансировали на $3,1 млн бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы по «продвижению интересов» в стране.

«Перечень встраивается в общий мейнстрим на поддержку Украины и демонизацию России. ОБСЕ перестала быть, да и никогда не была суверенной организацией. Она лишь инструмент в руках Запада для достижения конкретных геополитических задач. На выделенные США деньги особо не разгуляешься, но свою некую «косметическую» работу они выполнили», — пояснил в беседе с RT Блохин.

Читайте также:

США снова профинансировали проекты ОБСЕ для «продвижения интересов» на Украине

Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет

Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана
#сша
#деньги
#бюджет
#курс
#проекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД РФ Лавров провёл телефонный разговор с иранским коллегой Абдоллахианом
15 января 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

В понедельник, 15 января, министр иностранных дел РФ провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки нового договора между государствами.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ. Кроме того, темой беседы был ряд других вопросов двустороннего сотрудничества. Были затронуты темы взаимодействия двух стран в торгово-экономической, транспортно-логистической и других сферах. В основном главы министерств иностранных дел обсуждали практические стороны реализации ранее достигнутых договорённостей в этих областях.

Особое внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке и растущей эскалации напряжённости в регионе. Министры осудили удары США и Великобритании по территории Йемена, а также сошлись во мнении о необходимости прекращения огня в секторе Газа и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа в регион.

Читайте также:

Захарова: Лавров проведёт переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане

Лавров заявил, что США боятся окончательного разрушения отношений с Россией
#сша
#договор
#мид
#регион
#мид рф
#сергей лавров
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сознательный вброс»: Рогов объяснил публикацию ФРГ о плане России по нападению на НАТО
Рогов: Bild, публикуя фейк о плане России, хочет обосновать поддержку Зеленского
15 января 2024, 14:36

Фото: iStock/photosvit

Германия, публикую фейковый план Россию по нападению на Североатлантический альянс, хочет обосновать поддержку Украины и её президента Владимира Зеленского, с таким заявлением выступил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».
Ранее немецкое издание Bild опубликовало план России по нападению на страны Североатлантического альянса, который, якобы, содержался в неких «секретных документах», попавших в руки к немецким военным.

«Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве», — прокомментировал ситуацию Рогов.

Он также отметил, что разгоревшийся на Украине конфликт крайне выгоден западным лидерам, в частности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, поскольку он неплохо помогает политикам из Европы и США «наживаться на чужом горе».

Читайте также:

«Часть военного дела»: В МО ФРГ объяснили новости о плане нападения РФ на НАТО

«Мистификация»: В Госдуме высказались о плане нападения России на НАТО

Захарова иронично отозвалась о «секретном плане» бундесвера по столкновению с РФ
#конфликт
#план
#фрг
#рогов
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
США снова профинансировали проекты ОБСЕ для «продвижения интересов» на Украине
15 января 2024, 14:07

Фото: istockphoto.com/SlavkoSereda

США дополнительно профинансировали на $3,1 млн бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы по «продвижению интересов» в стране.
До этого Штаты уже вносили в организацию для этих целей $6,5 млн.

«Отдел управления ресурсами возглавил процесс, направленный на предоставление добровольных взносов для внебюджетных программ ОБСЕ, ориентированных на продвижение интересов США, в том числе на Украине», — приводит RT текст соответствующих документов.

Отмечается, что средства были потрачены на гумпомощи гражданам Украины, проекты по профилактике и реагированию на торговлю людьми, «публичное освещение серьёзных нарушений прав человека» на Украине из-за конфликта с РФ и т.д.

Читайте также:

Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет

Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров
#сша
#проекты
#запад
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Часть военного дела»: В МО ФРГ объяснили новости о плане нападения РФ на НАТО
В МО ФРГ рассмотрение плана нападения РФ на НАТО назвали частью военного дела
15 января 2024, 13:30

Фото: iStock/bestdesigns

В министерстве обороны Германии, комментируя статью о нападении России на НАТО, заявили, что рассмотрение маловероятных сценариев является частью военного дела, представителя МО ФРГ цитирует Bild.
Напомним, ранее немецкое издание Bild опубликовало статью с описание плана России по нападению на Североатлантический альянс, сославшись на некие «секретные документы», раздобытые немецкими военными.

«Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии», — прокомментировали ситуацию в немецком оборонном ведомстве.

При этом, депутат Государственной думы Леонид Ивлев, комментируя эту новость, предложил немецкому правительству заняться внутренними проблемами страны, а не выдумывать мистификации о захватнических плана России.

Читайте также:

«Мистификация»: В Госдуме высказались о плане нападения России на НАТО

Песков отказался комментировать материал Bild о планах возможной войны НАТО с РФ

«Уничтожить НАТО»: Французский политик сделал сенсационное заявление об альянсе
#фрг
#нато
#россия
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова иронично отозвалась о «секретном плане» бундесвера по столкновению с РФ
15 января 2024, 13:29

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель министерства иностранных дел с иронией отреагировала на публикацию немецкого издания Bild, в которой со ссылкой на «секретный документ бундесвера» говорилось о плане войны НАТО с Россией после поражения Украины. Она назвала такой план «прошлогодним гороскопом рыбы в раке».
Комментируя для «Известий» возможное наличие такого плана, российский дипломат усомнилась в здравомыслии тех, кто его составлял. Захарова также предположила, что аналитическую часть документа, возможно, разрабатывала Анналена Бербок, намекая на известную абсурдность многих высказываний немецкого министра иностранных дел.

Спикер российского МИД охарактеризовала подобные измышления, под видом стратегического плана слитые в «информационную помойку Bild», как мощный прошлогодний гороскоп. Разумеется, такой план не имеет ничего общего не только с действительностью, но и с элементарным здравым смыслом, заключила Захарова.

Читайте также:

Китай поблагодарил Россию за позицию по ситуации с выборами на Тайване

Захарова призвала Запад прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

Захарова: Выделяемые Вашингтоном Украине средства быстро возвращаются в США
#мид
#гороскоп
#план
#дипломат
#захарова
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф