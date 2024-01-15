Аксёнов снял с поста главу Минсельхоза за неполное освоение бюджетных денег

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Министра сельского хозяйства Республики Крым Андрея Савчука сняли с поста за неполное освоение бюджетных средств, об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.
По словам Аксёнова, уровень дисциплины и грамотного освоения бюджетных средств в Республике Крым в 2023 году был самым высоким за последние 10 лет. Однако, ряд должностных лиц всё же совершил недопустимые просчёты.
Помимо этого, ряду чиновников были предъявлены иные дисциплинарные меры. Аксёнов отметил некачественную работу министерства здравоохранения Республики. Выговоры получат его глава Константин Скорупский, а также заместитель министерства Ольга Растригина.
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«В связи с этим министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Владимирович Савчук написал заявление на увольнение и будет освобожден от занимаемой должности», — прокомментировал сложившуюся ситуацию глава региона.
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Евгения Парфентьева