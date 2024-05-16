Глава Крыма Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в регионе

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил благодарность ФСБ России за предотвращение планируемого украинскими спецслужбами теракта на железной дороге в регионе.
«Благодарю сотрудников ФСБ за их профессионализм и бдительность, за обеспечение надежной защиты нашей республики», — написал он в своем Telegram-канале 16 мая.Представители Центра общественных связей ФСБ уточнили, что задержанный мужчина 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения планировали провести взрыв на железнодорожном участке в Ленинском районе Крыма. Этот молодой человек установил контакт с сотрудником Главного управления разведки Украины и привлек к незаконным действиям свою подругу.
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