Акции кондитерской фабрики Порошенко в Липецке переданы в доход России

Фото: РИА Новости/Юрий Сорокин
Приставы, выполняя судебное решение, передали в доход России акции кондитерской фабрики Roshen в Липецке. Ранее она принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом РИА Новости сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ Дмитрий Аристов. АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», принадлежавшая экс-президенту Украины и его сыну, перешла по решению суда в собственность российского государства в феврале 2024 года.
Эта украинская корпорация — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить свою фабрику в Липецке руководство «Рошен» приняло в апреле 2017 года по политико-экономическим причинам. Активы предприятия оцениваются в 200 миллионов долларов.
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