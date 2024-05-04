Фото: РИА Новости/Стрингер
МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика опубликована в базе ведомства.
В карточке Порошенко указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.
Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.
МВД также разыскивает руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.
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Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.
МВД также разыскивает руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Евгения Парфентьева