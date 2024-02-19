Суд признал экстремистской деятельность Петра Порошенко

Ветхий многоквартирный дом, расположенный на Транспортной улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, снесли в рамках реализации программы по ликвидации аварийных объектов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Деревянный одноэтажный дом на четыре квартиры был построен в 1929 году, его площадь составляла более 180 квадратных метров. Строение признали аварийным и подлежащим сносу. После этого жильцов переселили в новые квартиры, а дом снесли», — говорится в сообщении.



В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и расчищен от строительного мусора. Дальнейшее назначение освободившейся площадки пока не определено.



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