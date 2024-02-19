Суд признал экстремистской деятельность Петра Порошенко

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«В связи с осуществлением экстремистской деятельности», — отметили в пресс-службе судов Липецкой области.Согласно постановлению Октябрьского районного суда, иск о запрете деятельности на территории России Петра и Алексея Порошенко, а также бывшего генерального руководителя предприятия Олега Казакова направил заместитель генерального прокурора РФ. Суд встал на сторону истца и передал России акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» и 94,9% долей ООО «Рошен».
«Решение суда о передаче доли в уставном капитале ООО “Рошен” в пользу Российской Федерации является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения», — отметили в сообщении.Бывший украинский лидер не раз высказывался против России и призывал Запад ввести против Москвы санкции. Также он просил страны Европы передать Украине необходимое для специальной военной операции вооружение.
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