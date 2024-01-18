Al Arabiya: Американская военная база в Курдистане подверглась атаке дрона

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko
Американскую военную базу, которая расположена неподалёку от международного аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата. В консульстве США сработали сирены воздушной тревоги.
Напомним, в ночь на 16 января в этом же районе прогремела целая серия взрывов. Сообщалось об ударах по восьми объектам в районе американского консульства и аэропорта. Позже ответственность за ракетные атаки взяли на себя представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). СМИ тогда сообщали о четырёх погибших в результате ударов, среди которых не было американских солдат и военнослужащих вооружённых сил коалиции.
Читайте также:
Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН
Ирак отозвал посла в Иране для консультаций из-за атаки на Эрбиль
Телеканал ABC: При атаке Ирана на иракский город Эрбиль погибло четыре человека
Александр Бойцов