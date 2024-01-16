Телеканал ABC: При атаке Ирана на иракский город Эрбиль погибло четыре человека

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Объекты и граждане США не пострадали в результате ракетного удара Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по Эрбилю — административному центру Иракского Курдистана (автономный регион на севере Ирака), сообщает Reuters. В свою очередь, телеканал ABC сообщил о четырех погибших, при этом его источник подтвердил, что среди американских военных жертв нет.
По сообщению иракского агентства Shafaq News, первая атака была нацелена на используемую вооружёнными силами США и Ирака авиабазу Харир, расположенную примерно в 15 километрах от Эрбиля. Источник в службе безопасности сообщил агентству, что база подверглась нападению дронов, а также баллистических ракет класса «земля-земля» типа «Фатх 110».
Второе нападение было направлено на консульство США в Эрбиле. Местный источник сообщил агентству, что консульство подверглось нападению нескольких дронов. Было слышно шесть взрывов, а в здании консульства сработали тревожные сирены.
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