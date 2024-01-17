Ирак подал жалобу на агрессию Ирана в Совбез ООН

Фото: iStock/Kachura Oleg
Ирак подал в Совбез ООН жалобу на «агрессию» Ирана после ударов по Курдистану. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение МИД Ирака.
«Во вторник, 16 января, Ирак подал жалобу в Собез ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов», — говорится в документе, поступившем в распоряжение агентства.
Уточняется, что министерство подало два экземпляра жалобы генсекретарю ООН и председателю Совбеза ООН.
Читайте также:
МИД Пакистана: В результате иранского удара погибли двое детей
Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане
Ирак отозвал посла в Иране для консультаций из-за атаки на Эрбиль
Диана Аванесян