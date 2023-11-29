Al Jazeera: ХАМАС высказалось о желании продолжить перемирие с Израилем

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Палестинское радикальное движение ХАМАС выразило готовность заключить всеобъемлющую сделку по обмену пленными с Израилем и продолжить гуманитарное перемирие. Об этом сообщил катарскому телеканалу Al Jazeera представитель руководства организации Гази Хамад.
«Если у Израиля имеется серьезное намерение добиться освобождения своих пленных солдат, то мы готовы пойти на заключение всеобъемлющего соглашения», — сообщил он.Ранее пятая группа заложников из 10 израильтян и двух граждан Таиланда, освобожденных из плена ХАМАС, вернулись в Израиль, сообщила Армия обороны Израиля. Сначала их передали сотрудникам Международного комитета Красного Креста, после чего перевезли в Египет через КПП «Рафах». Теперь после медосмотра их отправят в израильские больницы.
Сейчас в руках ХАМАС остаются около двух сотен заложников, захваченных в ходе нападения на еврейское государство 7 октября. Радикалы добиваются их обмена на своих сторонников, содержащихся в тюрьмах Израиля.
Напомним, о старте режима прекращения огня было объявлено 24 ноября, в пятницу в 07:00 (08:00 по московскому времени). Перемирие должно было продлиться четыре дня, однако, стороны договорились об ещё двух дополнительных днях. В настоящий момент гуманитарная пауза между ХАМАС и израильской армией должна завершиться 30 ноября в 07:00.
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