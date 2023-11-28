МИД Катара: ХАМАС отпустит ещё 20 заложников за 2 дополнительных дня перемирия

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Палестинское движение ХАМАС готово отпустить ещё 20 заложников, если Израиль согласится продлить перемирие на два дня, об этом сообщили в МИД Катара.
Напомним, о старте режима прекращения огня было объявлено 24 ноября, в пятницу в 07:00 (08:00 по московскому времени). Перемирие должно было продлиться четыре дня, однако, стороны договорились об ещё двух дополнительных днях. В настоящий момент гуманитарная пауза между ХАМАС и израильской армией должна завершиться 30 ноября в 07:00.
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Евгения Парфентьева