Al Jazeera: Израиль освободил 30 палестинских заключённых

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Израиль в рамках соглашения с движением ХАМАС освободил шестую группу палестинских заключенных из тридцати человек.
Отмечается, что один из автобусов с освобожденными заключенными покинул израильскую тюрьму Офер. По информации телеканала, он направляется в Рамаллу.
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Диана Аванесян