BreakThrough News: Пропалестинские активисты сорвали лекцию Хиллари Клинтон

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Лекцию экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в Колумбийском университете сорвали пропалестинские активисты, скандируя обвинения в геноциде. Об этом пишет BreakThrough News.
«Хиллари, ты не сможешь спрятаться», — скандировали протестующие вслед Клинтон, идущей по коридору. Её также обвинили в поддержке геноцида.
В Сети опубликовано видео, на котором на полу в холле университета сидит группа из нескольких десятков человек с плакатами с обвинениями в том, что учебное заведение якобы финансирует кровопролитие. В это время Клинтон и ещё несколько человек идут по коридору.
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Диана Аванесян