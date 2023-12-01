Al Jazeera: Израиль освободил седьмую группу заложников из 30 человек

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Израиль в рамках седьмого обмена пленными в ходе перемирия в Газе освободил ещё 30 палестинских заложников. Об этом сообщает Al-Jazeera.
Отмечается, что в Газе в течение дня были освобождены восемь израильских пленных.
По данным Al-Jazeera, среди освобождённых заложников восемь детей и 22 женщины.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«30 палестинских заключенных освобождены из израильских тюрем в результате седьмого соглашения о перемирии в Газе после того, как в течение дня в секторе Газа были освобождены восемь израильских пленников», — говорится в публикации.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян