ХАМАС: Устроившие теракт в Иерусалиме боевики принадлежат к «Аль-Кассам»

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Двое боевиков, которые устроили теракт на автобусной остановке в пригороде Иерусалима, были членами группировки «Аль-Кассам», об этом сообщили представители палестинского движения ХАМАС.
По информации Telegram-канал SHOT, напавшие на израильтян боевики были братьями. 30-летний Ибрагим Нимер и 38-летний Мурад Нимер жили в восточном Иерусалиме. Сразу после расстрела мирных граждан они оба были ликвидированы.
Напомним, утром 30 ноября двое вооруженных боевиков напали на автобусную остановку в пригороде Иерусалима.
В результате, три человека погибли. Установлены личности 16-летней девушки и 70-летнего мужчины. Предварительно, ещё семь пострадавших были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
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Напомним, утром 30 ноября двое вооруженных боевиков напали на автобусную остановку в пригороде Иерусалима.
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Евгения Парфентьева